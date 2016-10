Andere artikelen







Startgedicht fotothema: "PORTRETTEN"



Portretten van het oudemannenhuis in Haarlem



Retteketet, naar een mooi portret is deze week het motto. Dat is voor de fotografen natuurlijk een fluitje van een cent. Portretfotografie is gewoon een onderdeel van de kunst van het fotograferen. Maar hoe schrijf je nou een gedichtje over een portret, dat is dan weer heel andere koek. Gelukkig is dat niet jullie zorg daar is de huisdichter goed genoeg voor. Het heeft wat hoofdbrekens gekost, maar dankzij Frans Hals, de bekende Haarlemse portretschilder had ik toch een handvat om iets te beginnen. Waarna ik morgen jullie portretten op mijn gemak kan bekijken.

Mooie portretten dat klinkt niet mals Vindt u in het museum van Frans Hals Veel regenten, soms met onderkinnen Portretteerde hij feiloos op het linnen ===



Er is daar trouwens ook een hele rij Dat heet dan Hals' portrettengalerij Een bezoek kan er dan aan bijdragen Dat uw foto's nog beter zullen slagen ===



Hildebrand, dat weten wij allen hier Portretteerde karakters op papier Het is altijd te proberen, dat is waar Maar pas op, dat is moeilijk en zwaar ===



Laat de Camera Obscura wat het is Met jullie eigen camera is niets mis Helaas ben ik een eigenwijs portret Dat voelt bij dit thema als een smet ===





Benneke













De vrolijke drinker









Geplaatst op 01 oktober 2016 22:46 en 46 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Gribou---Greet 01 okt 2016 23:57 Ik bij het zien van jou portret foto's blij dat wij portretten mochten maken van dieren en dingen

Maar een heel mooi portret gedicht

groet Greet