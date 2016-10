Startgedicht fotothema: "Bessen"

Andere artikelen







Met bessen of besjes kunnen de fotografen weer alle kanten op. Het is herfst, dus vele struiken zitten nu vol met bessen. Daarnaast is er nog een categorie besjes, die ook de moete waard zijn om te fotograferen.

Ik laat jullie nog even in het ongewisse over welke besjes ik het heb, daar komen jullie van zelf achter als je het gedicht gelezen hebt.

Ik heb het weer met plezier geschreven, dat komt natuurlijk ook omdat het onderwerp zich goed leende om iets te schrijven.





Zoals ik nu 't gedicht ga bouwen

Lijkt het iets voor oude vrouwen

U krijgt gratis 'n taalkundige lesje

Synoniem van 'n oud wijf is besje

===

Dat is waar het thema over gaat

Besjes in de natuur en op straat

U mag er niet van op gaan kijken

Als foto's op oude vrouwen lijken

===

Uw foto's zijn dan nooit verkeerd

Zoals u daar net nog heeft geleerd

Dit keer zijn alle besjes jong en oud

Welke u ook fotografeert, niet fout

===

Met deze geruststellende gedachten

Kan ik nauwlijks tot morgen wachten

Of mijn nieuwsgierige aard verdrijven

Worden het nu besjes of oude wijven

===

Benneke











Geplaatst op 08 oktober 2016

