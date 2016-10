Andere artikelen







Onze kleindochter Tessa was goed vier jaar, toen ze voor het eerst bij ons op de camping in Zeeland mocht logeren. Daar hebben we zo van genoten,dat ik toen spontaan een gedichtje in elkaar knutselde. Dat gedichtje heb ik later op mijn weblog geplaatst. Eergister belde Tessa, die inmiddels alweer 15 jaar en in de vijfde klas van het gym. zit, ons op. Zij moest voor het vak Nederlands iets met een gedicht doen en wist nog dat ik over haar een gedichtje had geschreven. Zij wilde dit gedichtje nu voor die taalopdracht op schoolgebruiken. Ze had het zelf al opgezocht in mijn weblog. Ik vond dit zo leuk om te horen dat dit eenvoudige gedichtje zoveel indruk op haar had gemaakt, dat ik het nu nog eens ga plaatsen. De afbeelding die ik er bij zet is van een schilderij van Catja44. Zij had dit mooie schilderij ooit op haar weblog gezet en vond het prima dat ik dit als illustratie bij het gedichtje gebruik.

PLEZIER VOOR TWEE



Oh wat kraait ze Oh wat zwaait ze Oh wat een heerlijk lied Dat allerliefste kindje Dat zo sprankelend geniet





Kinderlijk vertrouwen Loopt aan opa's hand Kastelen wil ze bouwen Met opa aan het strand





Opa laat zich commanderen Luistert heel gedwee Emmertjes water halen Uit een overvolle zee





Kindje is niet moe te krijgen Wil schelpen, liefst heel veel Opa begint nu toch te hijgen Krijgt ook n hele droge keel



Kom, dan gaan we even zitten Nemen koek en drinken thee Hoor het kind een beetje fitten Nee opa, kom nou, doe weer mee





Opa laat zich snel verleiden Zegt ook niet gauw: Nee Gaat weer spelen met z'n beiden Dragen Emmertjes naar de zee





Luister, ik hoor hier een bel Zie haar ogen alweer stralen Dat geluid herkent ze wel Opa, we gaan ijsje halen





Lachend loopt ze over 't strand Zoekend naar haar eigen plekje Met haar ijsje stevig in de hand zie ik t smelten langs haar bekje





Oh wat kraait ze Oh wat zwaait ze Oh wat een heerlijk lied 't Lieve kind heeft geen benul Dat Opa nog het meest geniet



Benneke







Geplaatst op 09 oktober 2016

Redone 09 okt 2016 20:19 Ja het was heerlijk en later met Desi, fijn dat ze het zelf ook ook zo leuk hebben gevonden!!!



Marianne 09 okt 2016 20:27 Leuk zoiets terug kunnen halen middels gedicht en foto's- het schilderij van Catja past er naadloos bij!















Tharisis 09 okt 2016 20:34 Zo mooi... Benneke!

En zeker nu we precies hetzelfde ervaren met onze Sanne en Lotte, begrijp ik dat allesomvattende nieuwe levensgevoel als oma en opa zijnde pas echt goed!

Mooie herinneringen... zijn bij Tessa onuitwisbaar gebleken en herleven als nooit tevoren. Fijn, hè!

Het schilderij van Catja herken ik aan haar diepblauwe kleurgebruik. Wat een mooi gebaar van haar!

Groeten, Toos



Benneke 09 okt 2016 20:45 Dat was steeds genieten Ria. Zo leuk dat ze dit gedichtje gaat gebruiken.



Benneke















Benneke 09 okt 2016 20:47 Ik was blij verrast toen ze belde Marianne en inderdaad dat schilderij van Catja geeft het zo mooi weer.



Een groet van Benneke



Benneke 09 okt 2016 20:49 Dat klopt Toos, het blijven onuitwisbare herinneringen. Ik was echt blij toen ik het hoorde. Heel lief van Catja dat ik haar schilderij er bij mocht plaatsen.



Een groet van Benneke















Tteun 09 okt 2016 21:07 "Dat Opa nog het meest geniet " dit herken ik helemaal. Gr. Teun



Benneke 09 okt 2016 21:14 Daar kan ik mij wel iets bij voorstellen Teun en Haarlem is gelukkig niet al te ver.



Een groet van Benneke















Gribou---Greet 09 okt 2016 22:05 Schitterend !!

heel beeldend geschreven .

Leuk dat dit gedichtje Tessa veel zegt en zij het nu gaat gebruiken voor de taalopdracht .

..... en zo gaat het over van de ene generatie naar de andere .



groet Greet



Benneke 09 okt 2016 22:09 Het echt leuk Greet, Tessa was zo enthousiast.



Een groet van Benneke