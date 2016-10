Andere artikelen







"Vandaag wordt het koffie drinken voor de liefhebbers. Een bakkie leut, een bak pleur of een bakkie troost wordt het ook wel eens genoemd Er zullen ongetwijfeld meer benamingen voor bestaan. Aanvankelijk dacht ik dat het een eenvoudig klusje was, maar dat viel toch wat tegen. Na een uurtje nadenken had ik toch weer iets op papier dat op een gedichtje begon te lijken en daar moeten jullie het maar mee doen.

Morgen zal ik onder het genot van een kop koffie jullie creatieve foto's gaan bekijken en vertellen wat ik van jullie koffie vind.

Koffie, koffie, lekker bakkie koffie

Jongens wie wil er nog één?

Wie kent deze woorden niet

Van Rita Corita's koffielied

===

Een mooi begin voor dit gedicht

Zo lijkt rijmen makkelijk en licht

Lieve lezers ik wil nu niet slijmen

Maar op koffie valt niet te rijmen

===



Natuurlijk ga ik dit rap corrigeren

Kan ik ook iets van mij zelf leren

In 't dure pak of armoedig kloffie

Elk mens drinkt op tijd zijn koffie

===

De kinderen, die zeuren om koffie

Houdt u wel zoet met een toffee

Zo wordt iedereen van koffie blij

Geeft u er fijn nog een koekje bij

===

Schenk de koffie dames en heren

Als u klaar bent met fotograferen

Dat is een te vaak gemaakte fout

Anders wordt uw koffie te koud

===





Benneke













Geplaatst op 15 oktober 2016 23:17 en 9 keer bekeken

