Startgedicht fotothema: "Spelletjes"

Met spelletjes ben ik als kind groot geworden. Televisie was nog onbekend en de winteravonden werden opgevuld met allerlei spelletjes. Van mens erger je niet, halma, ganzenborden tot en met vele soorten kaartspellen.

Wat dat betreft ben ik wel een spelletjesmens. Dat spelen is door gegeven aan de kinderen, die het op hun beurt weer doorgaven aan de kleinkinderen. Als ze op bezoek zijn worden er ook altijd wel een spelletje gespeeld.

Een gedichtje daar over schrijven leek mij dan ook niet zo lastig en was dit keer snel klaar.

Voor de oudjes een bekende zin:

In spin de bocht gaat in.

Zo'n begin dat lukt mij wonderwel

En klinkt als kinderspel.

===

Op 'n slof en 'n oude voetbalschoen

Worden fotografen nu de kampioen

Maar na fotograferen van spelletjes

Vinden ze het net als ik wel welletjes

===

De nostalgie is bij mij wel in gedaald

Als ik terug ga naar de vroegste jeugd

Joepie heeft mijn meisje weg gehaald

Ik heb nooit getreurd of veel gebaald

===

Het zakdoekje leggen, niemand zeggen

Is fotografisch nu moeilijk vast te leggen

Ik wil met deze paar regels niet verhelen

Dat ik nieuwsgierig ben naar jullie spelen ===

Benneke











Geplaatst op 22 oktober 2016

Tharisis 22 okt 2016 22:50 In spin de bocht gaat in...

Op 'n slof en 'n oude voetbalschoen...

Joepie heeft mijn meisje weggehaald...

Het zakdoekje leggen, niemand zeggen....



Wat leuk Benneke! Ik ga deze spelliedjes straks allemaal opzoeken!



De foto... past helemaal bij jou!

Toos