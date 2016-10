Startgedicht fotothema: "De letter H "

Andere artikelen







Deze week werd er weer een greep in het alfabet gedaan en de letter H kwam er uit. Het voordeel van een letter als thema is natuurlijk, dat die letter altijd wel eens in een gedichtje voorkomt. Gewoon als hoofdletter er in zetten, dan valt het meer op. Ik kon dus overal over schrijven, het maakte niet uit. Natuurlijk probeer ik er wel een beetje een lijn in te krijgen, dat jullie niet denken goh, hij had het weer makkelijk deze week. Oordeel zelf na het lezen, dan zeg ik mijn zegje weer over jullie foto's.

De letter H van Heerlijk Helder

Dat lang koel blijft in de kelder

Of Elsinks Harpje met z'n Harm

Weet je nog wel oudje, och arm

===

De ontdekking van de Hemel

Of een stukje uit Dante's Hel

Dit keer geen flauw gezemel

De H dat lukt uw dichter wel

===

Hoeperdefloep op een stoep

Hossend met een hele groep

Zullen jullie niet meer Horen

Door de H wordt ik Herboren

===

Mij aan de klassieken lavend

Schrijf ik alleen Hoogdravend

Ach mensen dat is flauwekul

Soms wordt 't HiHaHondenl.l

===

Benneke











29 oktober 2016

Gribou---Greet 29 okt 2016 22:41 De eerste keer dat ik denk Benneke had het gemakkelijk deze keer die keer moet nog komen

Leuk gedicht

groet Greet



Benneke 29 okt 2016 23:10 Meestal lukt het allemaal vrij snel Greet, welk onderwerp het ook is. Ik moet er even voor zitten en dan komt er wel iets.



Bedankt voor je reactie en een groet van Benneke















Tharisis 29 okt 2016 23:45

Hoeperdefloep zat op een stoep (en laat ons vrolijk wezen...)



Die vind ik Hartstikke goed, Benneke!



Het Hele gedicht is deze keer Helemaal Helder voor mij...

Toos



Benneke 30 okt 2016 00:22 Het leuke van schrijven is dat je er van alles bij kunt halen om het op een gedichtje te laten lijken Toos.



Laatst las ik in het boek "De Dikke Driek" van Driek van Wissen de uitleg over de herkomst van Hoeperdepoep.



Zijn briljante uitleg was dat het oud Twents was en luidde: Hoe perdepoep op de stoep zat. Dat was in die streek een teken van vruchtbaarheid. Vandaar de toevoeging "laten we vrolijk wezen.

Zijn boek staat vol met dergelijke uitleggingen van allerhanden titels en woorden. Een aanrader om eens te lezen.



Een groet van Benneke