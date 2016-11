startgedicht fotothema: "Beelden"

Andere artikelen







Met dit thema had ik wel een beeld voor ogen hoe het ongeveer moest worden. Tijdens het schrijven veranderde dat beeld voortdurend. Heel erg was dit niet, want het ging tenslotte over beelden.

Het beeld dat ik voor ogen had was van Mooi Keetje, een Oosterhouts meisje dat werd beschreven in de Camera Obscura van Nicolaas Beets. Afijndat lezen jullie welin het gedichtje. Morgen bekijk ik jullie creatieve beelden.

O ja, dit schreef Beets over Mooi Keetje:

"Keetje, het fijnst besneden bekje van alle Noord-Brabantsche meisjes,

die ik gezien heb. En dan die groote blauwe oogen, met dien doordringende

opslag. Als zij lacht ontbloot zich een rij van gelijke tanden, die ooit tussen

rozeroode lippen hebben uitgeschenen."

Geen thema heeft mij ooit verveeld Ik bedacht altijd wel een passend beeld Door woorden te schrijven bij een idee Ach dat dichten viel achteraf altijd mee ===

Nu speelt in mijn hoofd de verbeelding Iets maken tot een beeld is 'n heel ding Waar ik bang voor ben en dus van baal Ik schrijf een ongetekend beeldverhaal

===

De meeste beelden staan op 'n sokkel Behalve dan een beeld van een mokkel Hoewel dit keer lieg ik toch een beetje Bij ons staat het beeld van mooi Keetje

=== Hildebrand heeft over haar geschreven In de Camera Obscura, zijn meesterwerk Hij had natuurlijk graag bij haar gebleven Helaas was Mooi Keetje niet van zijn kerk ===

Mij dunkt 't thema werd aardig uit gebeeld Ik hoop niet dat ik jullie te veel heb verveeld Houd dus allen nog even vol 't eind is in zicht Van dit beeldige maar eindeloos lang gedicht

===

