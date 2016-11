Andere artikelen







De herfst is al jaren een geliefd onderwerp voor de fotografen. Niet zo verwonderlijk, want de schoonheid, die de natuur laat zien voor zij haar winterslaap begint is werkelijk majestueus. Dit keer maak ik er mij met een Jantje van Leiden van af, ik had al eens drie hertfstgedichtjes gemaakt en een vierde leek mij te veel van het goede om nog origineel te zijn. Mijn keuze is op dit oudje uit het archief gevallen. Jullie foto's zullen er niet minder om gewaardeerd worden. De foto's zijn geleend van Ria

Regen valt met vlagen



Herfst komt in zicht



Duiken in de kragen



Knopen jassen dicht



==





Ruik nog zomergeur



Uit de natte grond



Zie ook herfstkleur



Roodgroen gebronst



==







Regen valt met vlagen



Herfst komt in zicht



Zit me af te vragen



Waarvoor dit gedicht



==





Vogels gaan trekken



In een lange vlucht



Als wolken bedekken



Zij de herfstige lucht



==





Regen valt met vlagen



Herfst komt in zicht



Kort worden de dagen



Korter ook dit dicht



==





Benneke



















Geplaatst op 12 november 2016 22:08 en 29 keer bekeken

Gribou---Greet 12 nov 2016 22:21 Het oudje doet het nog goed

Heel mooi zoals je de herfst beschrijft .



groet Greet