Startgedicht fotothema: "FLESSEN"





Was het al lastig een onderwerp te kiezen dat nog niet de revue was gepasseerd, toen ik aan het gedichtje wilde beginnen, bleek het toch iets lastiger dan ik zelf had ingeschat. Zoals meestal kwam ik er wel weer uit met een paar regels, waarmee ik op rijm uit de doeken heb gedaan wat je taalkundig ook uit flessen kunt halen, dan alleen maar een drankje. Afijn u leest maar gewoon verder om uit te vogelen wat ik bedoel.

Ik heb mij zelf in een lastig parket gebracht Dat het zo moeilijk was, had ik niet gedacht Flessen is namelijk ook nog een werkwoord Ach de Nederlandse taal is vaker ongehoord ===



Als u bent geflest, dan bent u tevens opgelicht In de de volksmond wordt gezegd u bent getild Bent u er nog, of denkt u laat hem maar klessen Het zou toch gewoon moeten gaan over flessen



===



De volgende gedachte worden dan flessen drank Die u natuurlijk leeg mag drinken, nee geen dank Zo lever ik jullie 'n mooi fotothema en ook plezier Door u aan te zetten tot 't drinken van wijn of bier ===



Bedenk dan met veel drank op, voelt u zich flinker Maak 'n selfie gelijk aan Frans Hals' vrolijke drinker Met de fles aan uw mond als herinnering voor later Krijgt u dus een leuke foto en een dijk van 'n kater ===





Geplaatst op 19 november 2016 22:16 en 43 keer bekeken

Gribou---Greet 19 nov 2016 22:51 De wijn en bier heb ik aan me voorbij laten gaan

Heb jij dit hele mooie gedicht wel geschreven onder het genot van een alcoholisch drankje ? je hebt keus genoeg zo te zien



groet Greet



Tteun 19 nov 2016 23:37 Dit is een mooie. Gr. Teun