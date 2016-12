Startgedicht fotothema: "Sfeerlicht

Andere artikelen







Äan het eind van de decembermaand zitten we natuurlijk volop in de sfeer van het kerstfeest en de oudejaarsavond. Traditiegetrouw zijn dat momenten waar in de sfeer in huis een belangrijk gegeven is. Niet vreemd dus dat dit als fotothema voor de fotografen werd gekozen. Aan mij de taak om dit sfeervol in woorden te vangen en jullie daar in mee te nemen. Van mij zijn het slechts woorden, jullie moeten zelf de sfeer maken. Wat dat betreft komt het gewoon op jullie zelf aan, maar daar heb ik wel vertrouwen in. Rest mij nog jullie allemaal mooie en feestelijke kerstdagen te wensen in een sfeervolle en warme omgeving.

In het duister willen wij niet blijven Tijd om het sfeerlicht te beschrijven Slechts met woorden kan ik vertalen Wat fotografen in hun foto's verhalen ===



Ik probeer met enige woordentroeven U de sfeer van dat licht te laten proeven In flauw schijnend licht van dit verlangen Probeer ik lichtvoetig woorden te vangen === Sfeerlicht, zacht gedempt en iets gefilterd Zoals Rembrand 't vroeger had geschilderd Maakt uw kerstgevoel minder koud en koel Tis niet weg te branden voor uw kerstgevoel === Wat ik met woorden eigenlijk niet kan zeggen Kunnen jullie met foto's beter uit gaan leggen Zo heeft ieder mens talent of een mooie gave Ik laat het heel graag over aan onze fotografen === Benneke

















