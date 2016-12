Andere artikelen







Startgedicht fotothema: "Strepen"





Met dit gedichtje zetten we een streep onder dit jaar. Mooier kan het thema toch niet zijn, een prima keuze van Marianne. Ergens een streep onder zetten is natuurlijk weer makkelijker dan over de streep getrokken worden om daar een gedichtje over te schrijven. Maar omdat jullie allemaal een streepje voor hebben, ben ik er toch maar aan begonnen. Het resultaat lezen jullie even verder. Rest mij nog om mijn nieuwjaarswens op passende wijze te geven en wel in morsetekens. Tenslotte zijn dat punten en vooral streepjes: --. . .-.. ..- -.- -.- .. --. / -. .. . ..- .-- .--- .- .- .-. Voor hen die het morsealfabet niet machtig zijn, er staat: "Gelukkig nieuwjaar" Morgen is het 2017 en bekijk ik met een frisse blik jullie gestreepte foto's

Het gedichtje gaat misschien niet door De bedenkster zet 'r een streepje door Misschien probeer ik wel een tekening Zie ik ook een streep door de rekening ===



Het duurde een wijle voordat ik begreep Dat ik iets moest schrijven over de streep Is het een rechte streep of zo maar 'n haal Jullie weten toch, ik hou van duidelijke taal ===



Meryl Streep schoot al door mijn gedachten Zo leuk gevonden, dat ik er zelf om lachte Na erg lang denken had ik het eindelijk door Uw dichter heeft gewoon een streepje voor ===



Het maakt niet uit wat hij bedenkt of schrijft Als u maar mijn wekelijkse trouwe lezer blijft Ik kan met woorden spelen en zinnen slepen 't Blijkt uit deze ongerijmde onzin over strepen ===



Benneke





















Geplaatst op 31 december 2016 22:43 en 9 keer bekeken

Er zijn nog geen reacties gegeven.