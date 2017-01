Andere artikelen







Startgedicht fotothema |: "TOMAAT"





Deze week is voor de fotografen de tomaat aan de beurt. Dat wordt volop actie met deze rode gezonde vrucht. Natuurlijk kunnen jullie niet beginnen zonder een klein gedichtje om dit tomatenfestival te openen. Als er nu wordt gedacht dat er over tomaten niets te dichten was, komen jullie weer bedrogen uit. Geen fotothema zo vreemd, of er komt wel een gedichtje uit rollen met soms verrassende wendingen. Lees maar snel verder dan keur ik morgen de foto's wel.

Bij tomaat dacht ik niet aan een vrucht Maar namen mijn gedachten een vlucht Naar vorige eeuw, zo in de zestiger jaren Denk niet, ach die dichter is 'n halve gare ===



Leerlingen der toneelschool waren kwaad Zij lieten dit merken met de aktie "Tomaat" Ze gooiden als maar tomaten naar acteurs Al de tomaten waren ook overrijp en beurs ===



De toneelspelers vonden dat echt niet zo leuk Maar alle toeschouwers lagen wel in een deuk Die dachten natuurlijk: we hebben weer geluk Tomaten gooien hoort vast en zeker bij 't stuk ===



Het vreemde van al die studenten, die morden Is, dat zij nu de gevestigde orde zijn geworden Mijn samenvatting in deze is scherp en haarfijn Je wordt vaak altijd degene, die je niet wilde zijn ===





Benneke











Geplaatst op 14 januari 2017 22:56 en 57 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Marianne 14 jan 2017 23:12 Héérlijk! Terwijl ik toch een dame ben. Nou ja, zoiets. Vol goede moed ga ik aan het kieken- het startschot was weer raak!



Hera 15 jan 2017 00:04 Wat een goeie Benneke! roept heel wat herinneringen op en wat heb je het mooi verwoord!! Aan gooien deed ik niet mee ..was daar toen ook helemaal niet mee bezig maar t staat wel in het geheugen gegridtf:-)















Kiekie 15 jan 2017 00:24 Ben ikzelf eet ze liever dan er mee gooien.. maarja iedere tomaat die raak was had zijn doel bereikt moet je maar denken, jouw gedicht is weer grappig.. fijne zondag..



Fransesien 15 jan 2017 00:38 Prachtig zoals je deze simpele vruchten in zo,n mooi gedicht kan zetten. We hoeven onze tomaten die nog over zijn niet op het scherm te gooien maar er alleen maar te kijken hoe iedereen weer zijn best heeft gedaan. Ben een fijne zondag en groetjes van Francien.















Gribou---Greet 15 jan 2017 01:15 In die tijd hield ik me nog niet zo bezig met actie tomaat , maar als het hielp .... waarom niet .

In die tijd werd er toch heel veel doorgedraaid op de veiling .

Je hebt er een prachtig gedicht van gemaakt .

groet Greet