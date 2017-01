Startgedicht fotothema: "DIERBAAR"



Onze Brutus dapper in de sneeuw



Een thema als dit is eigenlijk best lastig om daar een gedichtje over te schrijven. Het is zo veelzijdig en heeft zoveel kanten dat wat je ook schrijft het altijd wel raakvlakken kan hebben. Dit keer heb ik het maar luchtig en kort gehouden, anders wordt het of te algemeen of te persoonlijk en uiteindelijk gaat het om jullie foto's en niet om een paar regels van mij.

Wat onder dierbaar wordt verstaan Is waar men het meest op is gesteld Voor een roeier is dat dat een spaan Voor de herdertjes natuurlijk het veld ===



U leest er zijn al gelijk grote verschillen Wat wij als dierbaar beschrijven willen Nu houd ik niet van ziften van muggen Te lastig die verschillen te overbruggen ===



De zinnen vloeien nu al als dikke stroop Iets dat ik als uw vaste rijmer nooit hoop Wat mij wel blij maakt en ook dierbaar is Dat 't gedichtje niet lang maar wel klaar is ===



Benneke







Eén van mijn favoriete schrijvers