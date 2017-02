Startgedicht fotothema : '" Velgen"

Andere artikelen







Het was dit keer wat lastiger dan anders om iets zinnigs over velgen te schrijven. Buiten onze Zuiderburen, rijmt er niet veel op velgen., Pas gister had ik een idee hoe ik de koe bij de horens zou vatten. Ach en de ene week gaat het beter als de andere week zullen we maar zeggen.. Meer dan dit kon ik er eigenlijk niet van maken. Echt tevreden was ik niet, maar het is niet anders. Eigenlijk ben ik benieuwd wat jullie als fotografen er van hebben gemaakt, want dit leek mij ook geen onderwerp waarin je lekker creatief bezig kon zijn.

Dit onderwerp wordt gezellig Het gaat over een mooie velg Wat kan ik u daarover zeggen Dat zoiets veel km kan afleggen ===



De velg zit altijd vast aan een wiel Dat is, wat mij daar bij ook op viel Soms raakt de velg los, dat is pech Die eindigt aan de kant van de weg ===



Een velg heeft natuurlijk weing nut Dat is voor die velg dan ook wel kut Want ze zitten er alleen voor de sier Balen hiervan als de welbekende stier ===



U leest het al, ik heb niks met velgen Doe mij maar Bourgondische Belgen Die eten en drinken met veel plezier Daarbij schenken ze heel lekker bier ===



De velg-fetisjisten zullen wel zwelgen In uw foto's met de bijzondere velgen Ik schreef slechts wat werd gevraagd Hopend ook dit keer te zijn geslaagd ===



Benneke















Geplaatst op 04 februari 2017 22:47 en 38 keer bekeken

Gribou---Greet 04 feb 2017 23:28 Je gedicht gaat in ieder geval over een velg dus je bent geslaagd .

De bourgondische Belgen misstaan niet

groet Greet



Netty9 05 feb 2017 00:26 Je bent geslaagd, hoor, Benneke. Ik vind het iedere keer weer zo knap van je. En een prachtige foto van een velg.



Groetjes van Netty