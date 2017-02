Startgedicht fotothema: "Lucifer"





Weer een alledaags voorwerp(je) als thema voor onze fotografen. De lucifer kan op vele manieren worden gefotografeerd. Een inspannnende klus, ik hoop dat wel de lucifers, maar niet de fotografen zijn opgebrand na dit thema. Een gedichtje over dat aansteekhoutje was eigenlijk niet zo lastig om te schrijven. Het gedicht verruimt de blik en laat zien dat het meer is dan een stukje hout om de brand er in te steken. Nu branden jullie natuurlijk van nieuwsgierigheid, lees maar snel verder. |Ik ben er weer klaar mee.

Lucifer wordt deze week belicht In dit ook weer leerzame gedicht Een zwavelkopje aan een stengel Of de duivel als de gevallen engel === Zelfs de naam van de morgenster Wordt soms aangeduid als lucifer Zo kom ik vanzelf op dit late uur Bij Venus haar hevig liefdesvuur ===



U denkt hij maakt het nu wel bont De cirkel blijkt gewoon weer rond Waar ik jullie ongemerkt naar stuur Is de lucifer, die ontsteekt het vuur === Mijn taak als dichter werd volbracht Misschien anders dan werd gedacht Door 'n houtje werd u beentje gelicht Dat blijkt nu de kracht van 'n gedicht ===



Benneke