Startgedicht fotothema: "ROEST"



Echte roets



Bij het bekend maken van het wekelijks fotothema, dacht ik: "Verroest, dat heb ik al een keer bedicht." Geen nood, want dan schrijf ik er nog eentje. Weer heel anders dan het eerste gedichtje over roest, dat spreekt van zelf. Als ik eenmaal de eerste regel op papier heb, komt de rest ook wel. Zolang mijn grijze massa, geen tekenen van roest vertoont, zal het rijmen wel lukken. Morgen gaan we in de loop van de ochtend naar Zandvoort, mijn reacties op jullie foto's komen dus wat later.

Dat rust meestal roest is al 'n oud gezegde Wat de oudijzerboer geen windeieren legde Zo blijkt, dat het materiaal dat kan vergaan De basis vormt voor een ander zijn bestaan ===



Het is voor ons nageslacht dus maar te hopen Dat een ander met al ons afval kring kan lopen Hergebruiken is goed, dat worden we niet beu Het spaart materialen, portemonnee en millieu ===



Komen we nog even terug op het thema "Roest" Als het de eigen auto treft worden wij wel woest Door met poetsdoeken, shampo en was te pielen Wordt het niet te snel een roestbak op vier wielen ===



Dat is dan vette pech voor de fotografen Die zich deze week aan roest willen laven Als 'n ieder 't ijzer poets en in gaat smeren Zal er geen stuk ijzer of staal gaan oxideren ===

De fotografen aan de kust houden zich koest Want zij weten natuurlijk uit de eigen ervaring Dat zilte zeelucht staal snel verandert in roest Alleen edele metalen hebben daarvan vrijwaring ====



Benneke















Roest op perenbladeren









Geplaatst op 18 februari 2017 22:47 en 44 keer bekeken

Redone 18 feb 2017 22:57 Wow! sproeten zijn ook roestplekken



Gribou---Greet 18 feb 2017 23:33 De grijze massa krijgt helemaal de kans niet om te verroesten zolang het elke week zo actief is om prachtige thema gedichten te schrijven



Ik wens jullie morgen een mooie dag in Zandvoort .

groet Greet