Andere artikelen







Startgedicht fotothema: "VOORRAAD"





Iets vroeger dan gewoonlijk plaats ik het wekelijks gedichtje, omdat Desi hier is en zij straks in de kamer waar ik nu zit te typen, gaat slapen. Het gedichtje over de voorraad had ik helaas niet in voorraad, dus moest ik weer aan de bak. Gelukkig is dat nooit een probleem en er is zoals gebruikelijk weer een redelijk leesbaar stukje poëzie uit gekomen. Wat jullie aan voorraad hebben laten jullie vast wel zien in mooie foto's. Ik ben benieuwd wat het meest in voorraad wordt gehouden. Veel plezier bij het lezen.

Voor raad kunt u bij de dichter terecht Als u daar tenminste waarde aan hecht De meeste adviezen liggen in een laatje Al met al is dat een aardig voorraadje ===



De gedichtjes staan op de zwarte schijf Dat heeft zo te zien niet veel om het lijf Maar print ik het uit op mooi wit papier Dan is dat een berg van gunder tot hier ===



Hamsters bewaren alles in hun wangen Die gaan na verloop van tijd ook hangen Maar al de fotografen, dat staat wel vast Bewaren de voorraad gewoon in de kast ===



Bijen en mieren zullen veel voedsel sparen Dat ze als voorraad in hun nesten bewaren Als dan die erge winterkou is aan gebroken Zijn zij gelukkig niet van voedsel verstoken ===



Zo kunnen die beestje ons nog wat leren: De spaarzamen hoeven niets te ontberen Laat dus gerust uw rijke voorraad nu zien Komt de dichter eens mee eten misschien ===



Benneke

















Geplaatst op 25 februari 2017 22:32 en 24 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Charissa46 25 feb 2017 22:47 Weer een heel goed gedichtje Benneke ... Dorus vond ik altijd leuk ... zo helemaal onze tijd