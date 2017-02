Nieuw fotothema voor 5 maart a.s. DEKSELS





Vandaag was ik de gelukkige, die een nieuw fotothema mocht bedenken. Dat viel nog niet mee want haast alles is al de revu gepasseerd dacht ik. Uiteindelijk kwam ik op deksels. Er zijn zoveel verschillende soorten deksels, dat iedereen wel mee kan doen aan dit onderwer. Van het dekseltje van een suikerpotje tot de deksels van melkbussen, elk deksel is goed genoeg om mee te doen.

Ik hoop dat iedereen dit keer deksels mooie foto's kan maken.