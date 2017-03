Andere artikelen







Startgedicht fotothema|: "DEKSELS"





Een deksels goed idee om de deksels als fototthema te nemen. Bij nader inzien, bleek dat toch wat minder en bij het nakijken van mijn gedichtjes bleek dit onderwerp al een keer te zijn geweest. Eigenlijk een herhalingsoefening voor ons allemaal. Had ik toen al moeite om er een passend gedichtje bij te schrijven, dit keer leek het haast niet te doen. Maar standvastig als ik ben, ben ik gewoon begonnen en zie hier, er staat weer wat om te lezen voor jullie.

Een deksel is natuurlijk geen dop Eigenlijk is dat voor mij een strop Op een deksel rijmt geen woord Van zo'n thema raak ik gestoord ===



Een deksel zit op een bus of pan Ach , daar weet ik echt alles van Alleen de sukkelaars dat is heus Die krijgen de deksel op de neus ===

Zelf heb ik 't onderwerp bedacht Zo dom had ik mij niet verwacht Ik had denk ik even niet de geest Terwijl de deksels al zijn geweest ===



Ik hielp mij zelf goed in de nesten Ach, dat overkomt ook de besten Met zo'n zestien regels kan 't net Heb ik mij er weer prima uit gered ===



Zo komt er in 't rijm toch wat schot Voor elke deksel is hier wel een pot Zo heb ik geen rijm hoeven zoeken Dee ik 't deksels goed uit de doeken === Benneke











Geplaatst op 04 maart 2017 22:18 en 37 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Marianne 04 mrt 2017 22:36 Klapklapklap! (=applaus..)



Charissa46 04 mrt 2017 22:49 Vind dat het je toch heel goed afgaat Benneke ... moeilijk of niet



Eigenlijk niet erg als het onerwerp al een keer is geweest. Er zijn zoveel deksels ... ook veel belichtingen enz.....



Groeten,

Charissa