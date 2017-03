Andere artikelen







Startgedich fotothema: WENSKAARTEN





Een kaartje sturen is vaak even aan iemand denken, maar bij dit onderwerp dacht ik alleen maar: Wat moet ik hier nu mee. Een wenskaart is vaak voorzien van een pakkende ben goede wens. Wat kan ik daar dan nog aan toevoegen? Ik heb er dus maar op los geschreven in de wetenschap dat alles wel geslikt zal worden (Hahaha). Daarmee gelijk denkend aan hoe jullie je allemaal in de kaart laten kijken door iedereen op vijftig plus. Mijn tekst kan worden gelezen, maar mijn (troef)kaart houd ik nog even achter de hand.

Ik gaf mijn pijp al haast aan Maarten Ik heb niet zoveel met al die kaarten Maar m'n beslissing neem ik niet licht Daarvoor voel ik mij te veel verplicht ===

Ging 't nu over klaverjassen of rikken Dan zou ik jullie vast niet laten stikken Ik zou vlotjes schrijven zonder morren Voor 'n kaartspel ben ik altijd te porren ===



Bij wensen bied ik regels van John O'Mill Iets wat ik u bij deze graag aanbieden wil: Kleine muisjes hebben kleine wensjes: Een beschuitje met gestampte mensjes ===



Nu ik kaarten en wensen samen bracht wordt dit het eind van mijn rijmenjacht Met een zucht leg ik de pen weer neer En schrijf vrolijk tot een volgende keer ===



Benneke

















Geplaatst op 11 maart 2017 22:48 en 25 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.