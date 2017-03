Andere artikelen







Startgedicht fotothema: IJSJES





Wat kon je als kind smullen van een ijsje van meneer Jamin, of van de ijscoventers, die in de zomer door de straat reden. Bekende namen waren Ermi ijs en Fami ijs. Daarnaast natuurlijk de mooie ijssalons, meestal gerund door Italiaanse families. Van gewoon een hoorntje tot een heerlijke sorbet, het smaakte mij altijd prima. Voor een gedichtje ging ik dus even terug naar mijn jeugd.

Ik val hier gelijk maar midden in Voor het ijs van meneer Jamin Voor een duppie was je de man Nou daar profiteerde ik wel van ===



Het zat nog in het papier verpakt De wavels werden er bij gekwakt Dan het ijsje er nog tussen krijgen Lukte met geconcentreerd zwijgen ===



Daar ging ik niet echt onder gebukt Omdat het meestal wel was gelukt Al viel 't ijsje wel eens op de grond Het eindigde steevast in mijn mond === Zo kom ik van een jeugd herinnering Vanzelf bij het traditionele foto-ding Dit keer geen drankje, vrucht of spijs Het onderwerp is gewoon ijskoud ijs ===



Benneke















