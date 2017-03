Startgedicht fotothema: "Hulpmiddelen"

Andere artikelen







Deze week is het thema hulpmiddelen, nou, daar kon ik wel wat hulp bij gebruiken. Zo veel omvattend is dit thema, dat ik echt lang moest denken waar ik het nu over zou hebben. Als dichter heb je maar één hulpmiddel en dat is je fantasie te laten spreken. Dat werkte weer goed en zo is er toch weer voldoende tekst op papier gekomen, dat de naam gedichtje mag dragen. Veel plezier bij het lezen.

Wat mijn hulpmiddel is geweest Is natuurlijk een creatieve geest Daarnaast nog een vaardige pen Waardoor u hier 'n gedichtje leest ===



Het aantal hulpmiddelen is zo groot In mijn jeugd was er 'n schoolgenoot Die zijn onderbeen was kwijt geraakt Maar kon lopen met een houten poot ===



Dat zie je tegenwoordig haast niet meer Hoewel bij sport nog wel eens een keer Maar dan is 't hout natuurlijk vervangen Door een stevige en soepele stalen veer ===



En de oude vijftigplusser die dit lezen wil Gebruikt als hulpmiddel dan de eigen bril Als u dan toch aan het lezen bent geslagen Adviseer ik ook de boekjes van John O'Mill ===



Die zijn nogal grappig en altijd goed geslaagd Misschien is dat vandaag wat te veel gevraagd En komen de hulpmiddelen niet meer aan bod Of wordt 't kijken van de foto's teveel vertraagd ===



Benneke











Geplaatst op 25 maart 2017 22:09 en 36 keer bekeken

Redone 25 mrt 2017 22:32



Gribou---Greet 25 mrt 2017 23:03 ' k Heb met plezier dit leuke , mooie gedicht gelezen .... zonder bril

groet Greet