Startgedicht fotothema: "Bakgerei"





Deze week bakken ze het wel bruin met dit onderwerp, als rijmelaar moet je ook van alle markten thuis zijn om een acceptabel gedichtje te schrijven. Mijn eerste indruk was dan ook: "Daar kan ik geen brood van bakken". Maar omdat van mij wordt verwacht dat er toch iets uit de pen komt, dat niet op een misbaksel lijkt, heb ik er met moeite wat uitgeperst in de hoop dat jullie de indruk hebben gekregen dat ik er toch iets van gebakken had. Veel plezier bij het lezen.

Uw dichter staat nu mooi te kakken Die arme ziel weet niets van bakken Jawel, natuurlijk staat al dat bakgerei Meestal bij de bakkers in de bakkerij ===



Maar tot des dichters groot verdriet Reikt z'n bakwetenschap verder niet Daardoor ga ik met een diepe zucht Jullie verwennen met gebakken lucht ===



Klop woorden op tot een glad beslag Vermeng het dan met een snufje lach Voor een beter ritme en klinkend rijm Bestrooit u 't met een taalkundig slijm ===



Dek 't beslag af als het goed is gerezen Alles moet natuurlijk zeer luchtig wezen Pas op en wees voor afkoeling beducht Anders condenseert uw gebakken lucht ===



Laat van uw onzekerheid nooit iets blijken Waarlijk, men zal u met dichters vergelijken Dan heeft u uw lezers weer goed te pakken En zit u als dichter weer een week gebakken ===



Benneke