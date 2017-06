Startgedicht fotothema: "Detail"

Andere artikelen







Als je op de kleintjes let, heb je oog voor detail vermoed ik. Het is een thema waar je heel veel kanten mee op kan als fotograaf. Ga daar maar eens iets over schrijven dacht ik nadat dit thema bekend werd gemaakt. Hoe beschrijf je het detail, zonder pietluttig te worden. Ik ben maar met schrijven begonnen en heb er mijn eigen draai aan gegeven. Met het resultaat was ik zelf in ieder geval niet ontevreden. Ik wens jullie weert veel leesplezier.

Al onze vijftigplus foto-specialisten Werden deze week dus detaillisten Het grote lieten ze plotseling staan Voor 't kleine detail wilden ze gaan === Het volle glas jenever werd te totaal Dat werd leegdrinken door allemaal Een leeg glas is toch een mooi geval Ja, toen kregen ze oog voor 't detail ===



Het gedicht mocht niet korter worden De dichter hoort niet bij die foto-orde Het moest niet te saai maar wel snedig Zonder dat ik één van jullie erg beledig Door dergelijke details voel ik mij klein Want langdradig mocht 't ook niet zijn ===



Het heeft niks om 't lijf, ik ben tevreden Maar dit zijn details, slechts kleingheden Het minimale heb ik dit keer geschreven En toch 't beste uit mij zelf aan u gegeven ===



Benneke





















Redone 04 jun 2017 00:16 Mooi gedicht!!!