Fotothema voor 11 juni Jubileumfeest





Voor komende zondag mag ik dit keer het thema bedenken. Dat kwam goed uit want Greet vertelde mij dat dit de driehonderdste keer was dat we een fotothema starten. Mijn opdracht voor jullie is dus het jubileumfeest. Jullie mogen er alles mee doen, je mooiste foto´s van de afgelopen jaren nog eens plaatsen, een collage maken van jullie mooiste foto`s . Laat je fantasie maar werken, een feestelijke foto maken en het getal 300 er in verwerken. Vanaf deze plaats wil ik ook onze Greet bedanken voor het vele werk dat zij elke week verricht. Door haar inzet weet iedereen wanneer hij of zij een onderwerp mag bedenken. Zonder al dat werk was deze hele fotogebeurtenis misschien al een stille dood gestorven.