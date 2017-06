Andere artikelen







Startgedicht fotothema: "Feestelijk jubileum"





Voor de driehonderdste keer komen de fotografen in actie om het beste uit zich zelf te halen. Op enkele uitzonderingen na, mocht ik elke week het startsein geven door het plaatsen van een gedichtje dat enigszins aan het onderwerp was gerelateerd. Een kleine driehonderd gedichtjes over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ik deed het met plezier en vond het altijd een uitdaging als er een onderwerp kwam, waarvan ik dacht: "Wat moet ik daar nou mee" Een felicitatie voor de starters va dit fotogebeuren, Marianne (Mo en zo) en Ria (Redone) Ze zullen nooit vermoed hebben dat hun ideetje zo'n navolging en lang leven beschoren zou zijn. Lees met plezier het jubileumgedichtje,

Een driewerf hoera voor alle fotografen Die zich heden aan een feestdronk laven Geen onderwerp was voor hen te zwaar Op zondagmorgen waren hun foto´s klaar ==== Marian en Ria begonnen met knijper en ei Daarna kwamen er heel wat fotografen bij Zelf wilde ik niet bij de dames achter blijven Zei te snel, dan zal ik een gedichtje schrijven === Zo ben ik bij jullie fotografen blijven plakken Probeer wekelijks mijn gedichtje uit te kakken Het onderwerp wordt wekelijks aan gedragen Het is altijd leuk en hoor nooit iemand klagen === Maar soms hoort men mij heel zachtjes gillen Over 'n thema zoals groente en zelfs schillen Want lieve fotografen ik geef 't jullie te doen Te schrijven over cijfers, letters of een schoen === Nog geen soda, maar wel zand, zeep en water Ja, u leest het goed: Zand en zeep dat staat er Of iets dat bol, rond of juist helemaal kapot is Dat is toch een onderwerp dat helemaal zot is ===



Mogelijk dat zoiets voor fotografen wel licht is Maar volgens mij nooit iets voor een gedicht is Gelukkig schreef en rijmde ik altijd met plezier Daarom blijf ik voorlopig nog een hele tijd hier ===



Benneke

















Geplaatst op 10 juni 2017 22:50 en 42 keer bekeken

R eacties van leden



Gribou---Greet 10 jun 2017 23:20 Ik heb met plezier het zeer fraaie jubileum gedichtje gelezen .

Een driewerf hoera voor alle fotografen ..... en voor onze dichter



groet Greet



Tteun 10 jun 2017 23:44 Met plezier gelezen en ik vind het knap dat je elke week weer er een gedicht van kunt maken.Gr.Teun