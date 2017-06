Startgedicht fotothema: "BORDEN"

Andere artikelen







Met het thema borden kan je gelukkig alle kanten op, zowel als rijmelaar als fotograaf. Het thema is al eens eerder aan bod geweest, maar dat was alweer een paar jaar terug. Bij het bekend worden van dit onderwerp, wist ik al een paar regels om te beginnen. Zoals gewoonlijk volgt de rest dan wel van zelf. Ik nodig jullie dus weer uit om gewoon verder te lezen. Morgen zijn Ria en ik naar het Noorden van het land en zal er van reageren weinig komen. Rest mij jullie morgen een plezierige dag te wensen.

Voor de fotografen deze week een strop Ze fotograferen met 'n bord voor de kop Vermoedelijk weten we dan van te voren Zo gaat misschien een mooie foto verloren ===



Misschien begreep ik 't helemaal verkeerd De fotografie heb ik nooit echt bestudeerd Met de door mij eerder beschreven borden Zou 't dus vast nog wel iets kunnen worden ===



Naderhand werd mij dan geduldig verteld In het schrijven ben je misschien een held Echter in het zeer langzaam zijn van begrip Ben jij natuurlijk de snelste stijger met stip ===



Het zijn borden die iets verbieden of duiden Een uithangbord bij een viswinkel in Muiden In het begrijpen ben ik dan niet zo bedreven Voor dit thema is er weer genoeg geschreven ===



Een schoolbord zou hier zeker ook in passen Met het geluid van krijtjes die er over krassen Voor alle zekerheid schrijf ik het hier maar op: Fotografen hebben nooit 'n bord voor de kop ===



Behalve als ze in een goede stemming raken En met een bord voor de kop 'n selfie maken ===



Benneke











Geplaatst op 17 juni 2017 23:15 en 56 keer bekeken

R eacties van leden



Gast 17 jun 2017 23:32 Mooie foto's



Gr. Hans



Tharisis 17 jun 2017 23:42 Benneke, deze keer kan ik totaal geen chocola maken van jouw bordengedachtenspinsels...

Maar dat geeft allemaal niks, de regels klinken kolderiek en jullie gaan morgen heerlijk naar het Noorden!

Een mooie dag daar samen!

Toos















Redone 18 jun 2017 00:05 Leuk gedaan, ik pas dit keer, volgende week beter!