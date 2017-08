Startgedicht fotothema: "Zaden en pitten"





Benneke is weer back in town en redelijk hersteld van de val van de trap. Alleen de rug is nog behoorlijk pijnlijk. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de goede wensen, de kaartjes en het meeleven. Dat heeft zeker bij gedragen tot een snel herstel. Het gedichtje wordt zoals gewoonlijk weer het startsein voor jullie creatieve foto's van zaden en pitten.

Ik zie het vandaag weer zitten Schrijven over zaden en pitten Pit of zaad 't is mij om 't even Beiden herbergen nieuw leven ===



Een eikel groeit zonder schroom Uit tot een machtige eikenboom De tarwekorrel die werd gezaaid Wordt in honderdvoud gemaaid ===



Ik laat mij nu graag overdonderen Door de foto's van deze wonderen Die schone taak is in 't kort gezegd Voor al onze fotografen weg gelegd ===



Maar zaad door mannen gedoneerd Wordt als foto hier niet getolereerd Tis maar dat u 't weet en er van leert U wordt dan loei hard af geserveerd ===



Benneke