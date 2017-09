Andere artikelen







Startgedicht fotothema: De letter "L"



Het Les bordje voor de autorijschool



Welgeteld is dit nu de negende letter uit het alfabet dat als fotothema gebruikt gaat worden. Tot nu toe heb ik voor elke letter die aan de beurt was wel een passend gedichtje kunnen maken. Bij de L was het toch wel even tobben om een begin te krijgen. Ik heb maar gebruik gemaakt van een oud versje dat iedereen wel kent. Als er eenmaal een begin is volgt de rest van zelf. Veel plezier bij het lezen.

Met de letter L zal het met dit oude versje wel gaan Leentje leerde Lotje lopen langs de lange Lindenlaan En toen lotje niet wou lopen, liet Leentje Lotje staan Helaas ben ik er niet voor om oude versjes te citeren Maar fotografen 'n passend themagedichtje te leren ===



De luiwagen is iets waarmee ik de vloer boen Dat zie ik een lapzwans natuurlijk nooit doen Hoewel luiwagen iets anders doet vemoeden Is 't de lapzwans waar u zich voor moet hoeden ===



Verwacht met de letter L geen ellenlang gedicht Daarvoor bevond ik deze letter nog echt te licht Lou loene betekent niets, maar is een alliteratie Het is twee keer de L met daartussen een spatie ===



Ik deed echt mijn best om met die L iets te maken Als ik nu terug lees zal 't kant nog wal gaan raken Wat stelt de L eigenlijk voor op de keper beschouwd? Uit een horizontaal en verticaal streepje op gebouwd ===



Want als ik het allemaal goed heb begrepen Fotograferen jullie gewoon een paar strepen Van mij mag het, ik heb daar niets op tegen Jullie hebben 'n streepje voor en mijn zegen ===



Benneke















In de lolly zit ook twee keer een L









Geplaatst op 02 september 2017 22:36 en 12 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.