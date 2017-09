Andere artikelen







Startgedicht fotothema: "Leder"



Zuid Nederlandse zeemlederfabriek, beter bekend als



Over leer kan ik natuurlijk veel vertellen, De Langstraat stond vol met leerfabrieken en leerlooierijen. Tot in Oosterhout stonden de schoenfabrieken, die allemaal hun leer uit de directe omgeving betrokken. Wat dat betreft heb ik het gedichtje een beetje in de provincie Brabant kunnen houden. Het is slechts een startgedichtje voor het plaatsen van jullie foto's, want daar draait het ten slotte om. Ik hoef hier verder niet van leer te trekken, dat kunnen jullie zelf heel goed, dat zal ons de zondag wel leren ... toch....

Soms moet ik wel eens iets ondeugends tijpen: Heb je een leren broek, heb je ook leren pijpen Voordat u mij als dichter plots gaat verachten U projecteert uw eigen verachtelijke gedachten === Misschien denkt u wel wat gaat Benneke te keer Toch schrijf ik over niets anders dan over 't leer Brabant stond vroeger tjokvol met leerlooierijen Van Wolluk en de Kets tot in Oosterhout en Rijen ===



De vorige regel, vergeef me en duid mij niet euvel Is gewoon Brabants voor Waalwijk en Kaatsheuvel Daar werden huiden gelooid en verwerkt tot 't leer Voor tassen, schoenen en natuurlijk nog veel meer ===



Uiteindelijk ben ik tot de kern van het thema gekomen Van leer maakt u deze week de foto's van uw dromen Lezer, vergeef mij, ik trok dit keer wel heel erg van leer Maar het moest ook rijmen en 't loopt nu als een speer ===



Benneke

















De nog bestaande lederfabriek van Piet Driessen in Oosteind.









Geplaatst op 09 september 2017 22:38 en 24 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Marianne 09 sep 2017 22:46 IJzersterk, geachte Dichter! Ik lig dubbel, vandaar die eh.. bubbel?



LuciaT. 09 sep 2017 23:11 Chapeau!